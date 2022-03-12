Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni uçuş iptalleri

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 15:29 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:29

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.