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Sabiha Gökçen'de günlük uçuş rekoru: Tüm zamanların en yükseği

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran'da 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen'de günlük uçuş rekoru: Tüm zamanların en yükseği
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

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