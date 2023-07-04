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Sabiha Gökçen'de hareketli anlar: Uçuşa yetişemeyince aprona atladılar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemediği için izinsiz olarak aprona çıkan iki yolcu gözaltına alındı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 19:05 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen'de hareketli anlar: Uçuşa yetişemeyince aprona atladılar
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Havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi. Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

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