İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1831
  • EURO
    33,7727
  • ALTIN
    2033.3
  • BIST100
    9194.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli
ABONE OL

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.

Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.