Sabiha Gökçen'deki kazanın pilotu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA24 Şubat 2020 Pazartesi18:30 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 18:41
3 kişinin hayatını kaybettiği Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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