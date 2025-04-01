İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklandığı terör dosyasındaki MASAK raporuna ulaşıldı. Çalışkan'ın banka hareketlerinin yer aldığı raporda, suç dosyası kabarık çok sayıda kişiye para transferi yapıldığı saptandı.

SUÇ KAYDI LİSTESİ UZUN

MASAK uzmanlarının incelemelerinde Çalışkan'ın para gönderdiği sabıkalıların listesi şöyle sıralandı: "1 kişi silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, 6 kişi silahlı terör örgütüne üye olma, 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak, 3 kişi uyuşturucu kullanmak, 12 kişi yaralama, 3 kişi dolandırıcılık, 1 kişi yağma, 1 kişi resmi belgede sahtecilik, 1 kişi rüşvet ve yolsuzluk, 4 kişi görevi kötüye kullanma, 1 kişi Cumhurbaşkanına hakaret, 1 kişi hırsızlık, 8 kişi tehdit, 2 kişi tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 1 kişi bedelsiz senedi kullanma, 1 kişi hükûmete karşı suç, 3 kişi mühür bozma."

KURULUŞUNDA İMAMOĞLU VAR

Reform Enstitüsü 21 Temmuz 2024'te 'ortak bir toplumsal zemin, entelektüel ve siyasal müzakere atmosferi oluşturulması' iddiasıyla İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Şişli Belediye Başkanı Şahan gibi isimler tarafından kurulmuştu.

CHP Genel Merkezi'nden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın banka hesabına hangi amaçla yüklü miktarda para gönderildiği araştırılıyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN 7.2 MİLYON LİRA

'Terör örgütüne yardım' suçundan tutuklanan Çalışkan'ın para hareketlerinde 'Reform Enstitüsü' adlı vakfın kurulduğu 2024'ten sonra olağandışı arttığı görüldü. Sadece bir kişiye 385 bin sterlin (O günkü kurla 16 milyon 753 bin TL) yolladığı belirlendi. Aynı yıl Çalışkan'ın hesabına 17.1 milyon TL'lik para transferi gerçekleştiği saptandı. MASAK raporuna göre bu paranın 7 milyon 200 bin TL'si CHP Genel Merkez'den; 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ise İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gönderildi.

HESABINDA 17 KAT ARTIŞ

Mehmet Ali Çalışkan'ın para çıkış hareketlerinde sterlin bazında 2024'ten önceki yıllara ait hiçbir hareket bulunmazken TL bazında ise bir önceki yıla göre 17 kat oranında artış saptandı.