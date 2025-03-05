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  • Sabri Uzun hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Sabri Uzun hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle 'Türk milletini alenen aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Sabri Uzun hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uzun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Uzun'un emniyetteki ifadesinde, soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, paylaşımda yurt içi ve dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve dışında şahıs şirketleri olduğunu söylediği belirtildi.

Bu şirket sahiplerinin kimler olduğunu bilmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmesinin söz konusu olmadığını ifadesinde savunan Uzun, paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu kaydetti.

İddianamede, sanık Uzun'un "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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