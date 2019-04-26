Sabri Uzun son dakika neden tutuklandı? Sabri Uzun kimdir? İstihbarat eki Daire Başkanı Sabri Uzun’un tutuklandı. Sabri Uzun’un, Emniyet sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Uzun'un tutuklanması istenmişti. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun hakkında tutuklama kararı çıktı. İşte Sabri Uzun’la ilgili son dakika gelişmeleri...

SABRİ UZUN KİMDİR?

1978 yılında adım attığı emniyetteki görevini uzun yıllar sürdüren Sabri Uzun 2013 yılına kadar görevine devam etmiştir. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelmiş olan istihbarat meselelerinin çoğuna hakim isimler arasında yer almaktadır.

Birçok siyasi olayı anlatan kitabın altına imzasını atmış, uzun süre Türkiye'nin gündemini oluşturan gizli meseleler ile ismi sıkça gündeme gelmiştir. Bir kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme almıştır.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun aslen Giresun Eynesil'lidir. Maalesef doğum yeri, mezuniyeti, medeni hali ve doğum tarihi gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.