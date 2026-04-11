  'Sabun paketleme' ilanıyla 21 milyonluk vurgun: Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
Sosyal medyada 'evde sabun paketleme' ve 'oto yedek parça satışı' ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye Ordu merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 21 milyon liranın üzerinde şüpheli para hareketi tespit edilen 32 şüpheliden 8'i tutuklanırken 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformları üzerinden sahte iş ilanları vererek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Ordu merkezli 17 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 21 milyon lirayı aşan şüpheli para hareketi ortaya çıkarıldı. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 32 kişiden 8'i tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA SAHTE İLANLARLA 21 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ordu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde, sosyal medya platformları üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlar vererek müştekilerle irtibat kuran ve bu suretle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere ait banka hesaplarında son 2 ayda 21 milyon liranın üzerinde şüpheli para hareketi tespit edildi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 32 GÖZALTI 8 TUTUKLAMA

Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli Samsun, Amasya, Erzurum, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Denizli, Uşak, Manisa, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bulunan suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • siber suç
  • nitelikli dolandırıcılık

