Sabuncubeli Tünelleri'nde gerçeğini aratmayan tatbikat yapıldı

Manisa ile İzmir'i birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri'nde, senaryo gereği 2 kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında yaralılara ve yanan araca müdahale edildi.

Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, yaklaşık 100 AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık personelinin katılımıyla müşterek tatbikat yapıldı.

SENARYO GEREĞİ İKİ KAMYONET ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Senaryo gereği tünel içinde 2 kamyonetin çapışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı, kamyonetlerden biri de yanmaya başladı. Kazanın hemen ardından tünel trafiğe kapatıldı ve tünel içine dolan duman havalandırma sisteminin çalıştırılmasıyla tahliye edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, tünel ikaz sisteminden yapılan uyarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tünelden geçen vatandaşların kaza yerine yaklaşmaması ve sağlık ekiplerinin rahat çalışması için önlem alındı.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak, diğer 2 yaralıyla birlikte sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yanan kamyonet de itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.