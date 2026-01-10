İSTANBUL 15°C / 9°C
Güncel

Saç ektirirken hayatını kaybetti! ''Heyecanlıyım gitmesem mi?''

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özel bir saç ekim ve estetik merkezine giden 47 yaşındaki Temel Altuntaş fenalaşarak hayatını kaybetti. Altuntaş'ın gitmeden önce ailesine 'heyecanlıyım gitmesem mi?' dediği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Saç ektirirken hayatını kaybetti! ''Heyecanlıyım gitmesem mi?''
Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Temel Altuntaş (47) dün İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti.

Burada bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılırken, namazın ardından evli ve 2 çocuk babası Altuntaş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

- "GİTMEDEN ÖNCE AİLESİNE SÖYLEMİŞ 'HEYECANLIYIM GİTMESEM Mİ?' DİYE"

Erikli Mahallesi Muhtarı Süleyman Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temel Altuntaş'ın sağlığına dikkat eden birisi olduğunu söyledi.

Olayın ardından çok üzüldüklerini dile getiren Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık sorunu olduğunda sürekli takip eden birisiydi. Birçok seveni vardı, karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Aşırı bir Trabzonspor sevdası vardı. Allah yakınlarına, geride kalanlara sabırlar versin. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu ama biraz heyecan yapmıştı. Gitmeden önce ailesine söylemiş 'heyecanlıyım gitmesem mi?' diye. Takdiri ilahi böyleydi. Allah rahmet eylesin."

