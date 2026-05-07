Saç kurutma makinesi evi kül etti: 2 kişi hastanelik oldu

Yangın, saat 13.30 sıralarında Fatih Mahallesi Özçakmak Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında saç kurutma makinesinin patlaması sonucu çıktı. Daire alevler içinde kaldı, dumandan etkilenen Gülnara N. (45) ile otizmli kızı 16 yaşındaki Dinara R. zorlukla evden çıkarıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Anne ve kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.