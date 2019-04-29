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Saç kurutma makinesi öğrencileri sokağa döktü

Düzce bağlantı yolunda bulunan Erkek öğrenci yurdunda saç kurutma makinesinin takılı olduğu prizden yükselen dumanlar, yurt öğrencilerini sokağa döktü. Oluşan panik nedeniyle yurt önüne itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Zahid-ül Kevseri Yükseköğretim erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yurtta kalan öğrencilerden birisi duş aldıktan sonra saç kurutma makinesi ile saçlarını kurutmak istedi. Makineyi açan öğrenci, saçlarını kuruturken saç kurutma makinesinin takılı olduğu prizden dumanlar yükseldi. Bunun üzerine önce çıkan dumanları kendisi kontrol etmeye çalışan öğrenci bunu başaramayınca yönetime haber verdi. Bu esnada yükselen dumanlar nedeniyle yurdun yangın söndürme sistemi de devreye girdi. Çalan yangın alamı nedeniyle yurtta kalan öğrenciler dışarıya akın etti.
 
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede her hangi müdahale edecek bir durum göremediler ve geriye döndüler. Tehlikenin geçtiğini fark eden dışarıdaki öğrencilerde yurtlarına geri döndüler.
 

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