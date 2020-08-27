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Sadağı Kanyonu ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi

Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 10:57 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:57
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Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı'nı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5,24 hektarlık bölüm de riskli alan olarak ilan edildi.

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