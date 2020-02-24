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Sadaka kutusu hırsızı kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de, girdiği 5 farklı iş yerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi16:20 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:20

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesindeki 5 iş yerinde, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Orhan S. olduğunu belirledi. Sadaka kutuları ve yazar kasalar ile 35 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Orhan S.'nin bir işyerinin kapısını kırarak, sadaka kutusunu ve yazar kasayı çalma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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