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Sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 245 bin lira

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ‘mis/Akkuş zambağı'nı kopartanlar, her bir kök için 245 bin lira ceza ödeyecek. Sadece 20 gün yaşadığı açıklanan çiçeğin ilk kez 1993 yılında tespit edildiği belirtildi.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 245 bin lira
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Kent genelinde 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri adeta hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor.

HER BİR KÖKÜ İÇİN 245 BİN LİRA CEZA

Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran-Temmuz ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan 'mis/Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi. Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı 'lilium Akkusianum' olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 245 bin lira ceza ödeyecek.

ORMAN GÜLLERİNİN YERİNİ ALDI

Bölgede yetişen çiçeklerin görsellerini paylaşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Türkiye'de doğal ortamında yetişen endemik zambak türlerinden biri olan Akkuş Zambağı Argan Yaylamızda orman güllerinin yerini aldı. 1993 yılında literatüre alınan, kokusuyla görselliğiyle insanları büyüleyen Mis/Akkuş Zambağını görmek isteyen herkesi Argan Yaylamıza bekliyoruz. Endemik bir tür olduğundan koruma altında olan Akkuş Zambağı'nın koparılması ya da sökülmesinin cezası 245 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi.

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