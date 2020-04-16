İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9333
  • EURO
    7,551
  • ALTIN
    384.824
  • BIST100
    96436.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüsle ilgili yeni bulgu ortaya çıktı: Sadece akciğere zarar vermiyor
Güncel

Koronavirüsle ilgili yeni bulgu ortaya çıktı: Sadece akciğere zarar vermiyor

Koronavirüsle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akciğerlerde tahribata yol açtığı bilinen koronavirüsle ilgili son bulgular korkutucu. Geçtiğimiz günlerde corona virüsün beyin ve sinir sisteminde hasara neden olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre ise virüs, kalp, böbrek, karaciğer ve bağırsaklara da zarar veriyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:21
ABONE OL

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçerken yeni araştırmalar virüsün sadece akciğerlere değil, kalp ve böbreklere de zarar verdiğini ortaya koydu.

Farklı ülkelerden doktorlar, virüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar; bu nedenle ağır Covid-19 vakalarının tedavisinin zorlaştığını belirtiyor.

Bu nedenle iyileşme süreci daha belirsiz hale geliyor.

Çin ve New York'taki doktorlar, Covid-19 hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi.

AKIL SAĞLIĞI UYARISI

Uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı. (NTV)

Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.