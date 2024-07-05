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Sadece Tunceli'de yetişiyor! Toplayan yandı

Dünya üzerinde sadece Tunceli'de yetişen Tunceli dağ sarımsağını (Allium Tuncelianum) toplamanın cezası 387 bin 141 lira.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Sadece Tunceli'de yetişiyor! Toplayan yandı
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Tunceli doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan Tunceli dağ sarımsağı endemik bir tür olmasından ötürü "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında" zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor. Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan Tunceli dağ sarımsağının milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlar ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaklanmış durumda. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor. Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. Bu nedenle en kolay çoğalma metodu ancak tohumla gerçekleşebiliyor. Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi Tunceli dağ sarımsağının neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.

Tunceli dağ sarımsağının pazara yönelik toplanması ve satılmasının yasak olduğunu belirten yetkililer, ürünün perakende ve toptan satışının yapılmasına izin verilmeyeceğinin bilinmesi önemli olduğunu kaydediyor

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