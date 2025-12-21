İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'nde jandarma tarafından villasında arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasının bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürülecek.

