Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na cevap: Kentsel dönüşümde notunuz 0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan KİPTAŞ tarafından yapılan 321 dairelik "Tuzla Aydınlık Evler" daireleri için kura çekimi yapıldı. KİPTAŞ'ın Tuzla'daki arsasına Yap-Sat modeli ile yaptığı 321 daireli projenin kura çekim törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları, CHP'li ilçe belediye başkanları ve il başkanları katıldı.



Törende sonra Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son 1 yılda Tuzla'da belediyeler eliyle yapılan konut sayılarını paylaştı.

Başkan Yazıcı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda: Tuzla Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1500 konut ürettiğini ifade ederken, İBB'nin Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 konut bile yapmadığını, İBB eliyle yapılan konutların Yap-Sat işi olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan KİPTAŞ tarafından yapılan 321 dairelik "Tuzla Aydınlık Evler" daireleri için kura çekimi yapıldı. KİPTAŞ'ın Tuzla'daki arsasına Yap-Sat modeli ile yapılan 321 daireli projenin kura çekim töreni, geniş protokol katılımı ile algı çalışmasına döndü. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları, CHP'li ilçe belediye başkanları ve il başkanları katıldı.

'11 DEĞİL 111 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYLA DA KURA ÇEKSENİZ, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NOTUNUZ 0'

Tören sonrasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı son 1 yılda Tuzla'da belediyeler eliyle yapılan konut sayısını paylaştı. Başkan Yazıcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı grafikte, Tuzla Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1500 konut yaptığını açıkladı. Başkan Yazıcı, İBB'nin Tuzla'da hiçbir yerde kentsel dönüşüm çalışması yapmadığını belirterek 450 konutta Yap-Sat modeli uyguladığını açıkladı. Başkan Yazıcı," Mesele deprem, mesele kentsel dönüşüm. 11 Değil 111 Büyükşehir Belediye Başkanıyla da kura çekseniz, kentsel dönüşümde notunuz 0, depreme hazırlıkta notunuz 0" ifadelerini kullandı.