Şadi Yazıcı'dan Sedef Kabaş'a sert tepki! Skandal sözlere tepki yağdı

IHA 21 Ocak 2022 Cuma 17:18 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:25

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah ifadeler kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş'a sert tepki göstererek;" Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler. Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını verecektir bu şahıs" ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

SEDEF KABAŞ 'KOCAMAN BİR YALAN ATIN' SÖZLERİ İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sedef Kabaş daha önce katıldığı bir programda adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarfetmişti:

"Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret"