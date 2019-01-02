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Sadreddin Konevi kimdir hayatı tarihteki önemi Diriliş Ertuğrul Sadreddin Konevi nasıl öldü?

Sadreddin Konevi kimdir tarihteki önemi nedir? Diriliş Ertuğrul dizisindeki karakteriyle araştırılmaya başlanan Sadreddin Konevi kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sadreddin Konevi hayatı tarihteki önemi merakla araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde hikayedeki kritik rolüyle dikkat çeken Sadreddin Konevi daha önceki bölümlerde Ertuğrul tarafından kurtarılmaya çalışılmıştı. Esas ismi Eb’ül Me’ali Muhammed bin İshaktır. Dedesinin adını almıştır. Hicri 605 Miladi 1207 yılında Malatya’da doğdu. Babası İshak Efendi kendisi gibi büyük bir alim ve Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir zattır. Aynı zamanda ünlü mutasavvıf Muhyiddin Arabi’nin de yakın dostudur. Şeyh Sadreddin-i Konevi babasını küçük yaşlarda kaybetti ve o yıllarda Konya’ya gelen Şeyh’ül-Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, annesiyle evlendi. Küçük Sadreddin bundan sonra tamamen babalığının terbiye ve tedrisi altına girdi ve iyi bir tahsil gördü. Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Halep ve Şam’a gitti ve devamlı onun derslerini takip etti. Onun vefatından sonra büyük alim ve mutasavvıf Evhadüdin-i Kirmani’den feyz aldı. Daha sonra Mısır’a ve Haca gitti ve Hac dönüşü Konya’ya yerleşti.

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Sadreddin Konevi kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Sadreddin Konevi kimdir hayatı nasıl tarihteki önemi nedir hakkında araştırma yapılıyor. Diriliş Ertuğrul Sadreddin Konevi gerçekte kimdir nasıl öldü? Hadis ve tasavvufda ünü dünyaya yayılan Sadreddin-i Konevi, Konya’da Hoca Cihan’ın kendisine hediye ettiği konakda otururdu. Bu ev, Çeşme Kapısı denilen Konya sur kapılarının birinin dışında ve şimdiki türbesinin bulunduğu yerde idi. Konya’da binlerce talebe yanında pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirdi. Mevlana’nın da kendisinden feyz aldığı rivayet olunur. Ahmet Eflaki, Menakıb’ül-Arifin isimli eserinde Mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. Ayrıca Mevlana, cenaze namazının Sadreddin-i Konevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir. Sadreddin-i Konevi, hocası Muhyiddin-i Arabi’nin kendisinin yüksek makamlara kavuşması için çok uğraştığını, vefatından sonra da üzerinde tasarruflarının devam ettiğni uzun uzun anlatır. Sadreddin-i Konevi, 673 Hicri, 1274 miladi yılı Muharrem ayının 16. pazar günü vefat etti. Türbesi II. Abdülhamid Han zamanında ve onun direktifleri ile Konya Valisi Ferid Paşa tarafından, 1899 yılında yeniden imar ve ihya edilmiştir. İ’caz’el-Beyan, Miftah’ül-Gayb, Nusus, Mir’at ül- Arifin, Nefahat gibi pek çok değerli eseri vardır. Eserlerinden Fatiha Tefsiri 1310’da Haydarabad’da basılmıştır.

SADREDDİN KONEVİ KİMDİR? 
 
Esas ismi Eb’ül Me’ali Muhammed bin İshaktır. Dedesinin adını almıştır. Hicri 605 Miladi 1207 yılında Malatya’da doğdu. Babası İshak Efendi kendisi gibi büyük bir alim ve Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir zattır. Aynı zamanda ünlü mutasavvıf Muhyiddin Arabi’nin de yakın dostudur. Şeyh Sadreddin-i Konevi babasını küçük yaşlarda kaybetti ve o yıllarda Konya’ya gelen Şeyh’ül-Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, annesiyle evlendi. Küçük Sadreddin bundan sonra tamamen babalığının terbiye ve tedrisi altına girdi ve iyi bir tahsil gördü. Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Halep ve Şam’a gitti ve devamlı onun derslerini takip etti. Onun vefatından sonra büyük alim ve mutasavvıf Evhadüdin-i Kirmani’den feyz aldı. Daha sonra Mısır’a ve Haca gitti ve Hac dönüşü Konya’ya yerleşti.
 

Konya’da binlerce talebe yetiştirdi
 
Hadis ve tasavvufda ünü dünyaya yayılan Sadreddin-i Konevi, Konya’da Hoca Cihan’ın kendisine hediye ettiği konakda otururdu. Bu ev, Çeşme Kapısı denilen Konya sur kapılarının birinin dışında ve şimdiki türbesinin bulunduğu yerde idi. Konya’da binlerce talebe yanında pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirdi. Mevlana’nın da kendisinden feyz aldığı rivayet olunur. Ahmet Eflaki, Menakıb’ül-Arifin isimli eserinde Mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. Ayrıca Mevlana, cenaze namazının Sadreddin-i Konevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir. 
 
Sadreddin Konevi ne zaman vefat etti?
 
Sadreddin-i Konevi, hocası Muhyiddin-i Arabi’nin kendisinin yüksek makamlara kavuşması için çok uğraştığını, vefatından sonra da üzerinde tasarruflarının devam ettiğni uzun uzun anlatır. Sadreddin-i Konevi, 673 Hicri, 1274 miladi yılı Muharrem ayının 16. pazar günü vefat etti. Türbesi II. Abdülhamid Han zamanında ve onun direktifleri ile Konya Valisi Ferid Paşa tarafından, 1899 yılında yeniden imar ve ihya edilmiştir. İ’caz’el-Beyan, Miftah’ül-Gayb, Nusus, Mir’at ül- Arifin, Nefahat gibi pek çok değerli eseri vardır. Eserlerinden Fatiha Tefsiri 1310’da Haydarabad’da basılmıştır.
 

Korel Cezayirli kimdir nerelidir? Diriliş Ertuğrul Sadrettin Konevi oyuncusu kim
 
Diriliş Ertuğrul’da Sadrettin Konevi’yi oynayan kim? Sorusu en çok araran kelimelerin başında gelmekte. Moğulların suikastine karşı Ertuğrul’un Kayı Obası’na getirdiği manevi büyüklerden olan Sadrettin Konevi Diriliş Ertuğrul 128. Bölümde izleyici karşısına çıktı. Sadrettin Konevi’yi Korel Cezayirli canlandırdı. Peki Korel Cezayirli kimdir nerelidir? 
 
Cezayirli hangi filmlerde oynadı?
 
Diriliş Ertuğrul’da Sadrettin Konevi’yi oynayan kim? Sorusu en çok araran kelimelerin başında gelmekte. Moğulların suikastine karşı Ertuğrul’un Kayı Obası’na getirdiği manevi büyüklerden olan Sadrettin Konevi Diriliş Ertuğrul 128. Bölümde izleyici karşısına çıktı. Sadrettin Konevi’yi Korel Cezayirli canlandırdı. Peki Korel Cezayirli kimdir nerelidir? Korel
 
Cezayirli hangi filmlerde oynadı?
 
2 Nisan 1976 Ankara doğumlu olan Korel Cezayirli ilk orta ve lise eğitimini Ankara' da tamamladı. Korel Cezayirli, 1985 - 1994 yılları arasında, sırasıyla; yüzme, basketbol, artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu. 1995 - 1996 yılları arasında modern dans ve jazz dans üzerine dersler aldı. 1996' da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı. Öğrenciliği süresinde, başta Prof. Bozkurt KURUÇ, Semih SERGEN, Lale ORALOĞLU olmak üzere birço  ustadan dersler aldı. 2000 yılında konservatuvardan başarıyla mezun oldu. Aynı yıl "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları" sınavını kazanarak göreve başladı. 2005-2006 sezonunda Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı.  
 
Korel Cezayerli'nin oynadığı filmler 
 
Açık Aile 
 
İstanbul Efendisi
 
Kantocu 
 
Karmakarışık
 
Kuvayi Milliye 
 
Vişne Bahçesi
 
Nerede Kalmıştık
 
Resimli Osmanlı Tarihi
 
Pırtlatan Bal 
 
Bir Şehnaz Oyun
 
Oidipus Üçlememsi
 
Keloğolanın Eşeği
 
Osmancık
 
Sırça Kümes
 
Yönettiği Oyunlar:
 
Aptal Hamdi
 
Sevgili Doktor
 
Kaç Baba Kaç
 
Gülme Komşun 
 
Rol Aldığı Diziler ve Filmler  
 
2011 - 2013 - Lale Devri (dizi) 
 
2010 - Karadağlar (dizi)
 
2010 - Son İstasyon (sinema filmi)
 
2009 - Maskeli Balo(dizi) 
 
2009 - Deli Deli Olma (sinema filmi)
 
2009 - Ayrılık (sinema filmi) 
 
2006 - 2008 - Köprü (dizi) 
 
2007 - Kod Adı Kaos (sinema filmi) 
 
2006 - Kod Adı (dizi)

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