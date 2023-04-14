Sadullah Ergin'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak açıklama: Biz değil CHP seçti

Türkiye, 31 gün sonra 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.

LİSTELER AÇIKLANDI, CHP YANDAŞLARI KÜPLERE BİNDİ

Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKAN CHP TABANINA ALAY EDER GİBİ CEVAP

Ergin'in CHP Ankara 1. Bölge'den aday yapılmasına partililer sert tepki gösterirken Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir savunma gelmişti. CHP lideri, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. Artık oyların heba olmaması için böyle bir akılcı politika izlendi" ifadelerini kullanmıştı.

SADULLAH ERGİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NU ZORA SOKACAK AÇIKLAMA: ÇANKAYA'YI BİZ DEĞİL CHP SEÇTİ

Ergin, bugün akşam saatlerinde Habertürk TV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ergin, Çankaya'dan seçilmek gibi özel bir taleplerinin olmadığını CHP'nin kendilerine bu kontenjanı sunduğunu söyledi.

Ergin'in CHP'lileri kızdıracak açıklamaları şöyle:

"Adaylıktan çekilmek gibi bir düşüncemiz yok. Aday değişikliği ya da bölge değişikliğine yönelik DEVA Partisi olarak bir karar yok. CHP'den bize böyle bir talep gelmedi, istişare de edilmedi.

Çankaya'dan aday olmamızla ilgili bir özel tercihimiz yoktu. CHP ittifak yapacağı partilerle kendi anket sonuçlarını yan yana getiriyor, aritmetik olarak sonuç alacağı yerlerde kontenjanlar açıyor. Kontenjanları CHP açtı, DEVA Partisi isim verdi. Ankara'da yeterli kontenjan açılmadı. DEVA Partisi'ne 1 ve 2. bölgeden açtılar. İdris Naim Şahin var 2. bölgede de."