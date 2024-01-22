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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2022 yılında Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı
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Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık Ali Yasak, hakkında gerçek olmayan iddialarda bulunulduğunu ve iddiaların yalan olduğunu ileri sürerek, "2 yıldır tutuklu kalmama neden olan iddianamede aleyhime bir şey yoktur. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye gittiğimde üzerimde silah yoktu. İstesem kül tablası veya başka bir şeyle de zarar verebilirdim. Ben o insanı alıp uzaklaştırdım, kendimi siper ettim ama yine de mahkemeyi inandıramadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Kadir Yasak da "Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben olay anında yere doğru ateş ettim. Az ceza alayım diye demiyorum. Olayın gerçeği bu. Kamera kayıtlarını birlikte izledik. Olay biraz da medyatik olduğu için böyle oluyor. Ben kesinlikle kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, sanıklar Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanıklara verilen cezada indirim uygulamadı.

Sanık Kadir Yasak, müşteki Murat Bilmez'e yönelik "kasten yaralama" suçundan da 4 yıl 6 ay, "Yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, Ali Yasak'ı da müşteki Murat Bilmez'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Kadir Yasak'ı müebbet hapis ile toplam 15 yıl 6 ay, Ali Yasak'a da müebbet hapis cezası ile toplam 6 yıl 6 ay hapse mahkum etmiş oldu.

Sanık Seccad Yeşil'i müşteki Murat Bilmez'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 yıl, "yağmaya teşebbüs etme" suçundan da 9 yıl hapse çarptıran mahkeme, Serkan Dakman'a da "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Abdülkadir Kara'ya "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıl, "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tahliyesine hükmetti.

Sanık Kerem Öztürk'ü "yağmaya teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, sanık Gökhan Karakan'ı "yağmaya teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırarak, bu sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, 10 sanığa "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 bin lira adli para cezası ile 5 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

- İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Abdülkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 10 kişinin "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 ay ile 10 arasında değişen yıllarda hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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