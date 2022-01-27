AA/DHA 27 Ocak 2022 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:58

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptığı kaydedilirken saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.



Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Kendisiyle birlikte yaralanan şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KANLI SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan bir alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği belirlendi.



Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübünde yöneticilik yapmıştı.

AYNI YERDE KUDBETTİN KAYA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.