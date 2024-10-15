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Şafak vakti İHA ve dron destekli narkotik operasyonu

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli narkotik operasyonu düzenlendi.

AA15 Ekim 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
Şafak vakti İHA ve dron destekli narkotik operasyonu
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi ekiplerince, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin destekleriyle önceden belirlenen adreslere yaklaşık 200 personelin katılımıyla şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un yönettiği operasyonda, çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Narkotik köpekleri de kullanılarak söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan narkotik maddelere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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