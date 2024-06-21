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Safari aracı şarampole devrildi:1 ölü, 3 yaralı

Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Safari aracı şarampole devrildi:1 ölü, 3 yaralı
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Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Ş. yönetimindeki 07 HLF 48 plakalı safari aracı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak yolun yaklaşık 5 metre aşağısına şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu'nun (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü kaza sonrası kaçmış

Araçtaki diğer yolcular Mustafa Atalay, Alina Elena Butnarescu (29) ve Ema Carina Butnarescu (4) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası safari aracının sürücüsü Rıdvan Ş.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri kaza sonrası kaçan Rıdvan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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