Safari kazasında bir aile yok olmuştu: Türk aileden Mısır'a ''ihmal'' davası

Uyar ailesinin yakını Enver Özdemir, kazaya ilişkin konuştu.

Özdemir, Uyar ailesinin eylülde gezi için gittikleri Hurgada kentinde safari turunda trafik kazası geçirdiğini belirterek, kazada baba Kamil Uyar, anne Tuğba Uyar ve oğulları Hamdi Boran Uyar'ın yaşamını yitirdiğini, ailenin küçük çocuğunun ise ağır yaralandığını ifade etti.

Kazadan yaralı kurtulan çocuğun Sağlık Bakanlığının tedarik ettiği ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındığını aktaran Özdemir, cenazelerin de Ankara'da defnedildiğini dile getirdi.

Özdemir, kazanın güvenlik konusunda tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle gerçekleştiğini iddia ederek, hukuki süreç başlatacaklarını kaydetti.

Aile yakınları, süreç için Mısır makamlarınca hazırlanacak kaza raporunu bekliyor.