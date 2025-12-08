İSTANBUL 10°C / 7°C
  • Safari kazasında bir aile yok olmuştu: Türk aileden Mısır'a ''ihmal'' davası
Safari kazasında bir aile yok olmuştu: Türk aileden Mısır'a ''ihmal'' davası

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz vilayeti kıyısında yer alan Hurgada kentinde eylül ayındaki safari turu kazasında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının ailesi, 'güvenlik konusunda tedbirsizlik ve ihmal' sebebiyle hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 12:54
Uyar ailesinin yakını Enver Özdemir, kazaya ilişkin konuştu.

Özdemir, Uyar ailesinin eylülde gezi için gittikleri Hurgada kentinde safari turunda trafik kazası geçirdiğini belirterek, kazada baba Kamil Uyar, anne Tuğba Uyar ve oğulları Hamdi Boran Uyar'ın yaşamını yitirdiğini, ailenin küçük çocuğunun ise ağır yaralandığını ifade etti.

TÜRK VATANDAŞLARININ YAKINLARINDAN MISIR'A "İHMAL" DAVASI

Kazadan yaralı kurtulan çocuğun Sağlık Bakanlığının tedarik ettiği ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındığını aktaran Özdemir, cenazelerin de Ankara'da defnedildiğini dile getirdi.

Özdemir, kazanın güvenlik konusunda tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle gerçekleştiğini iddia ederek, hukuki süreç başlatacaklarını kaydetti.

Aile yakınları, süreç için Mısır makamlarınca hazırlanacak kaza raporunu bekliyor.

