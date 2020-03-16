16 Mart 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:30

Safer ayı 2020 ne zaman? Safer ayında okunacak dualar hangileri? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Safer ayı, Muharrem ayının sona ermesinin ardından pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SAFER AYI 2020 NE ZAMAN?

Safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinden başlayacak.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.