İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4147
  • EURO
    7,1318
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Safer ayı 2020 ne zaman? Safer ayında okunacak dualar hangileri?
Güncel

Safer ayı 2020 ne zaman? Safer ayında okunacak dualar hangileri?

Safer ayı, Muharrem ayının sona ermesinin ardından pek çok vatandaşın gündeminde yerini aldı. Safer ayı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde tüm müslümanlar tarafından merak ediliyor. Safer ayı, Hicrî ayların ikincisi olarak biliniyor. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Safer ayı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

16 Mart 2020 Pazartesi  17:30 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:30
ABONE OL

Safer ayı 2020 ne zaman? Safer ayında okunacak dualar hangileri? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Safer ayı, Muharrem ayının sona ermesinin ardından pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SAFER AYI 2020 NE ZAMAN?

Safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinden başlayacak.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.

72 gün geride kaldı... Gülistan'dan hala iz yok

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.