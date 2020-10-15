Safer ayı ne zaman bitecek 2020? Safer ayından sonraki ay nedir?

15 Ekim 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:16

Safer ayının bitmesine çok az bir süre kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olması nedeniyle bela ayı olarak nitelendiren Safer ayı ile ilgili bir takım inanışlar vardır. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. 2020 yılında Eylül'ün 18'inde başlayan Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayından sonraki ay nedir? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Hicri takvime göre Safer ayının son günü Miladi Takvimde 17 Ekim'e denk geliyor. Yani Ekim'in 17'sinde Safer ayı bitecek, 18'inde ise Rebiülevvel ayı başlayacaktır.

Hicrî ayların üçüncüsü olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, Ekim'in 18'inde başlıyor. Mevlid Kandili bu ayda idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ 2020 NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid kandili, bu senenin son kandili olacak.

MEVLİD KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE AYIN KAÇINDA KUTLANACAK?

1442 Hicri takvime göre; Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. günü yani Ekim'in 28'inde kutlanacak.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Kamerî ayların üçüncüsü; Ayın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerin dendir.

Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. Peygamber efendimizin doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelmiştir. Rebiülevvel ayı aynı zamanda hicri takvimin üçüncü ayıdır.

Peygamber efendimiz Rebiülevvel ayı içerisinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Bu ayın 12. gecesinde efendimiz dünyayı şereflendirmiştir. Dünyanın en önemli hadisesinin yaşandığı bu ay efendimizin dünyaya gelmesi açısından önem arzetmektedir. Efendimiz dünyaya gelmeden önceki bütün kutsal kitaplarda Hz. Muhammed'in dünyaya geleceği bildirilmiş ve ahd alınmıştır.

Efendimiz dünyaya gelmeden önce dünya kötü bir durumda idi. Heryerde ahlaksızlık çoğalmış ve kötülükler artmıştı. Peygamber efendimizin dünyaya gelişi bunların sonu olmuştur. Hz. Muhammed'in doğmasıyla batıl duygular zail oldu, hak ve hakikat nail olmuştur.

Peygamber efendimizin doğumunu konu eden ve Ünlü Türk alim Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan "Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi) eserinde peygamber efendimiz ile ilgili "Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur."

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?