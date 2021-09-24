24 Eylül 2021 Cuma 12:58 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 12:58

Safer ayı ne zaman bitiyor 2021? sorusunun cevabı, bu ayı ibadetlerle uğurlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Safer ayının son çarşambası nafile namaz kılmak çok faziletlidir. Safer ayının son çarşamba gününde iki rekat namaz kılınması ve 11 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Peki Safer ayının son çarşambası ne zaman? İşte 2021 dini günler takvimi

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Rebiüevel ayı Ekim ayının 7'sinde başlıyor. Safer ayının bitişi ise çarşamba gününe denk geliyor.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Buna göre Safer ayının son çarşamba günü ise 6 Ekim'de idrak edilecek. Böylelikle Rebiülevvel ayı başlamış olacak.

SAFER AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasına özel namaz kılınıyor.

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rekat namaz kılınması; bu namazda her rekatta bir Fatiha ve on bir İhlas-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavat-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

Safer ayında neler yapılmalı: Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

Safer ayı duası:

Okunuşu: Bi'smi'llahir-rahmani'rrahîm E'ûzü bi'llahi min şerri haza'z-zamani ve este'îzu bihi min şürûri sairi'zzamani ve e'ûzu bi-celali vechike ve cemali kudsike en tücîranî mine'l-belai fî hazihi's-seneti ve kına min şerri ma-kadayte fîha ve ekrimna fî's-saferi ya ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hazihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selameti ve's-sa'adeti ve li-ehli beytî ve li-'akribaî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salatü ve'sselamu bi-rahmetike ya erhame'r-rahimîn. Allahümme ferricna bi-duhûli'ssaferi vahtim lena bi'l-hayri ve'z-zafer.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah'a sığınıyorum. Senin celalin ve cemaline sığınıyorum. Bu yılın belalarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allah'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini kıl.