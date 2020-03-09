İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1193
  • EURO
    6,9913
  • ALTIN
    328.873
  • BIST100
    103382
Güncel

Safranbolu hafta sonu 15 bin ziyaretçi ağırladı

UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:10

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Türkiye'nin kültür turizmindeki en önemli yerleri arasında bulunuyor.

AA muhabirinin, Safranbolu Turizm Danışma Bürosundan aldığı bilgiye göre, 4 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçeye hafta sonunda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi illerin yanı sıra Almanya, Güney Kore, Fransa, Avustralya, ABD ve Kanada'dan yaklaşık 15 bin turist geldi.

- "İLÇEMİZE GELEN TURİST SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Tarihi ilçenin ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Ürkmezer, "İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Safranbolu, yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu hafta sonu da bu değişmedi ve tatilcilerin tercihi ilçemiz oldu. Çok şükür ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmedi. İlçemizde de bunun önlemlerini almış bulunmaktayız. Her türlü dezenfekte çalışması da yapılıyor. Misafirlerimizin sağlığı, konforu ve güvenliği için 24 saat ayaktayız ve çalışıyoruz. Bizi tercih eden yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla dönüyorlar." diye konuştu.

Hedeflerinin, yılda 1,5 milyon turist ağırlamak olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bunun için de bütün çalışmalarımızı tamamladık. Turist sayımız, her ay bir önceki aya göre artıyor. Bunun yıl sonunda kadar devam edeceği inancındayız." dedi.

Minik öğrenciler 'Hayal Ağacı' ile hayallerine kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.