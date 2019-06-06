Safranbolu ‘Sıfır Atık’la dönüştü
Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “pilot bölge” seçilen Safranbolu, daha çevreci bir hale geldi. İlçede 6 ayda yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırılırken çöp kovalarının yerini atık toplama kutuları aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 6 aydır başarıyla yürütülüyor.
SEFERBERLİK BAŞLADI
Osmanlı döneminden kalma han, cami, çeşme, köprü ve konakları, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, “Sıfır Atık Projesi”nde pilot bölge seçildi. Proje kapsamında ilk olarak ilçede görevli polisler, muhtarlar, sağlıkçılar, eğitimciler ile belediye ve kaymakamlık personeline eğitim verildi. “Korumanın başkenti” unvanıyla anılan ve “dünyada en iyi korunan ilk 20 kent” arasında gösterilen Safranbolu’daki kurum ve kuruluşlardaki çöp kovaları kaldırılarak yerine özelliklerine göre değişik tip ve ebatta atık toplama kutuları konuldu.
Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu’da vatandaşlar, mahallesindeki çöp kovası, mobil transfer ve nihai transfer merkezini internet üzerinden oluşturulan “Sıfır Atık” sitesine girerek verilecek koordinatlarla bulabiliyor.
ATIKLAR DÖNÜŞECEK
Kurum kurum, bina bina, neye ne kadar ihtiyaç varsa tespit edilerek envanter çalışması yapılan tarihi ilçede, plastik şişelerin toplanması için de koordinat belirlendi ve 11 noktaya dönüşüm makinesi yerleştirildi. Vahşi depolama sisteminin artık tarihe karışacağı ilçede, son sistem teknolojiyle ayrıştırılarak toplanan atıklar, kurulacak tesislerde dönüştürülecek. “En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı. Bunun karşılığında plastik şişe getiren vatandaşlara, 20 bin bez çanta ücretsiz olarak verildi.
HEDEF 2023
Sıfır Atık projesi ile ilgili son verileri paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu uygulamaya başlayan kamu kurum ve kuruluşlarının sayısının 18 bin 750’ye ulaştığını bildirdi.
İSTİHDAM SAĞLANACAK
Sanayileşme ve hızlı nüfus artışıyla oluşan tahribatın, çevre, doğa ve insan hayatını riske attığını hatırlatan Kurum proje ile ilgili şunları aktardı: “Yarınlara temiz bir dünya bırakmak, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Projesi’ni yürütüyoruz. Bakanlığımızdaki 23 aylık uygula sonucunda 269 ton değerlendirilebilir atık toplandı. Toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması amaçlanıyor. “
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