Safranbolu ‘Sıfır Atık’la dönüştü  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 6 aydır başarıyla yürütülüyor.

SEFERBERLİK BAŞLADI

Osmanlı döneminden kalma han, cami, çeşme, köprü ve konakları, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, “Sıfır Atık Projesi”nde pilot bölge seçildi. Proje kapsamında ilk olarak ilçede görevli polisler, muhtarlar, sağlıkçılar, eğitimciler ile belediye ve kaymakamlık personeline eğitim verildi. “Korumanın başkenti” unvanıyla anılan ve “dünyada en iyi korunan ilk 20 kent” arasında gösterilen Safranbolu’daki kurum ve kuruluşlardaki çöp kovaları kaldırılarak yerine özelliklerine göre değişik tip ve ebatta atık toplama kutuları konuldu.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu’da vatandaşlar, mahallesindeki çöp kovası, mobil transfer ve nihai transfer merkezini internet üzerinden oluşturulan “Sıfır Atık” sitesine girerek verilecek koordinatlarla bulabiliyor.

ATIKLAR DÖNÜŞECEK

Kurum kurum, bina bina, neye ne kadar ihtiyaç varsa tespit edilerek envanter çalışması yapılan tarihi ilçede, plastik şişelerin toplanması için de koordinat belirlendi ve 11 noktaya dönüşüm makinesi yerleştirildi. Vahşi depolama sisteminin artık tarihe karışacağı ilçede, son sistem teknolojiyle ayrıştırılarak toplanan atıklar, kurulacak tesislerde dönüştürülecek. “En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı. Bunun karşılığında plastik şişe getiren vatandaşlara, 20 bin bez çanta ücretsiz olarak verildi.