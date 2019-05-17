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Safranbolu'da define arayan 5 kişi yakalandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda patlayıcı kullanarak define ararken yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

  • DHA
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu Sırçalı köyü ormanlık alanda patlayıcı kullanılarak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede arama yapan ekipler, 5 kişiyi define ararken yakaladı. Jandarma, şüphelilerin yanlarında getirdikleri 3 elektrikli fünyeye ve define aramada kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., M.Y., M.A. ve V.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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