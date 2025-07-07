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Sağ kol itirafçı oldu, 3 isim verdi! İhaleler üzerinden büyük vurgun

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Akpolat'ın yardımcısı Alican Abacı etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Abacı, belediyede dönen kirli rüşvet çarkını tek tek anlattı. Üç kişinin ismini veren Abacı, belediyede doğrudan temin ve ihaleler aracılığıyla, bedellerinin üzerine fahiş farklar koyarak kazanç elde edildiğini söyledi.

Sabah7 Temmuz 2025 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
Sağ kol itirafçı oldu, 3 isim verdi! İhaleler üzerinden büyük vurgun
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yardımcısı Alican Abacı, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.

Abacı, ifadesinde CHP'li Beşiktaş ve Beyoğlu belediyeleri arasında kurulan çıkar ağı ve milyonlarca liralık yolsuzlukları anlattı.

Beşiktaş Belediyesi'nde 2019 yerel seçimlerinin ardından Özel Kalem Müdürü ve sonrasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Alican Abacı'nın, tutuklu bulunduğu dosya kapsamında verdiği ifadeler gün yüzüne çıktı.

Alican Abacı

Sabah'ın haberine göre, Abacı, Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in aylık gideri 200 ila 400 bin TL arasında olan CVK Rezidans'ta oturduğunu söyledi.

Ozan İş

Abacı, Ozan İş'in, Hakan Yiğit ve Abdülaziz Işıkan ile birlikte belediyede doğrudan temin ve ihaleler aracılığıyla, bedellerinin üzerine fahiş farklar koyarak kazanç elde ettiklerini anlattı.

Abacı, "İş İnsanı Mehmet Çakıcı'dan 50 milyon TL, Serkan Öztürk'ten ise 20 milyon TL parayı bu kişilere reklam panosu verme vaadiyle alıp Personel AŞ hesabına yatırtmıştır." dedi.

Abacı'nın BELTAŞ üzerinden dönen reklam panosu ihaleleriyle ilgili söyledikleri, iki CHP'li belediyenin birlikte hareket ederek reklam panolarını istedikleri kişilere verdiklerini ortaya koydu.

Rıza Akpolat

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