Sağanak CHP'li belediyeyi de vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, gece saatlerinde yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Sağanak yağış, CHP'li Çukurova Belediyesi'ni de vurdu. Belediyenin hizmet binasının bodrum katını su bastı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Dün gece yaşanan etkili sağanak yağış nedeniyle Çukurova Belediyesi Hizmet Binamızın bodrum katını ne yazık ki su bastı. Zararımız büyük ama bunun da üstesinden geleceğiz. Çukurova'mıza ve halkımıza büyük geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.