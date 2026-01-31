Mersin merkez ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.

Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Sel nedeniyle 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan telef oldu, mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.

AKDENİZ KAHVERENGİ OLDU

Selin yanı sıra yağışlarla birlikte Mersin genelindeki bir çok derede denizle buluştu. Yaylalardaki sel suları ile dolarak coşan dereler Mersin2de 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e dökülmesiyle ortaya mavi ile kahverenginin buluştuğu anlar çıktı. Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlarda Akdeniz'e döküldü. Denizde dalgalarla birlikte bir çok sahildeki kumsal alan ise odun ve çalılılarla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yakacak yapmak için odun topladı. Yağışların etkili olduğunu belirten vatandaşlar, sel ile gelen odunları soba da yakmak için topladıklarını söyledi.

Öte yandan, Mersin genelinde yağışlar sürerken yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

AYDIN

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Yağışla birlikte birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar ise suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Sandıklı Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kalırken, tarlalarda maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Olumsuzlukların artması üzerine İncirliova Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kepçe yardımıyla kamyonetteki sürücüyü güvenli şekilde tahliye etti.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, evi de su bastı. Belediye ekiplerince evde su tahliye çalışması yapıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol ile vatandaşlar, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

İZMİR

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi'nde cadde ve sokaklar göle döndü; Ödemiş'te ise dere yatakları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

İzmir'de iki gün önce meydana gelen ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan şiddetli yağışların ardından, bugün etkisini sürdüren sağanak yağmur kent genelinde yeni mağduriyetlere yol açtı.

AHMETBEYLİ'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgedeki birçok nokta adeta göle döndü.

ÖDEMİŞ YOLU SULAR ALTINDA

Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği yolda yoğunluk oluşurken, ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve iç kısımlarında biriken çöp ile sazlıkların temizlenmemesi nedeniyle bölgedeki derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

SELDEN GERİYE ISLAK EŞYALAR VE ÇAMURLU YOLLAR KALDI

Adana'da dün etkili olan sağanak yağışta evlerini su basan ve kimisi kepçeyle, kimisi de komşuları tarafından kurtarılan vatandaşlar gözyaşlarıyla o anları anlattı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yardım isterken, yağıştan geriye kalan çamurlu yollar dron ile görüntülendi.

Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Evlerde, caddelerde, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Özellikle Yüreğir ilçesinde yağışların ardından derelerin taşmasıyla birlikte bölgede su seviyesi hızla yükselirken, çok sayıda vatandaş evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. PTT Evleri Mahallesi'nde evlerini su basan vatandaşlar belediye ekiplerinin ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Mağdur olan vatandaşlar, geceyi akrabalarında veya kurumlar tarafından belirtilen yerlerde geçirdi. Sabah yeniden evlerine gelen vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Birçok eşyaları su altında kalan vatandaşlar, eşyalarını sokağa attı. Öte yandan merkez Sarıçam ilçesinde de yetersiz altyapı nedeniyle birçok apartmanın bodrumunu su bastı. İlçede yaşayan vatandaşlarda Sarıçam Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Evi su basan ve eşyalarını sokağa atan vatandaşlardan Filiz Özbağa, "Hava birden karardı ve yağmur geldi. Sel suları içeri girdi, çırpındık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Herkes çırpındı ama yapabilecek bir şeyimiz yok, ne yapabilirim bilmiyorum. Evimin içindeki suyumuzu tahliye etsinler. Eşyalarım hep su oldu" diye konuştu.

75 yaşındaki Yüksel ve Mahmut Kart çifti de sel sularından güçlükle çıkartıldı. Evlerini su basan, eşyaları sular altında kalan yaşlı çift, yardım istediklerini söyledi.

"MAHSUR KALDIK, BOĞULACAKTIK"

Mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılan Kerim Kıyak ise, "2019 yılında aynı bölgede yine sel baskını oldu. Yetersiz altyapı ve buradaki sulama kanalıyla derenin ıslah edilmesi lazım. Evin içini birden su bastı, içeride eşim ve çocuklarımla mahsur kaldık, boğulacaktık. Kapı şiştiği için açamadık.Gelip camı kırıp bizi kurtardılar" dedi.

FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından çıkan şiddetli fırtına evlerde hasara neden oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar yola ve bahçelere savrulurken, bazı yapılarda duvarları yıkıldı. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahallede maddi hasar meydana geldi. Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk, fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarının yerinden ayrıldığını belirterek en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti. Fırtınanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Soytürk, can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.