Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü, apartmanların girişlerini su bastı.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Barış Mahallesi'nde yağışın şiddetini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların adeta göle döndüğü mahallede sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle bazı apartmanların ardiyelerini su bastı. Su nedeniyle eşyalar zarar görürken bina sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etti.

ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sağanak yağmur gece etkisini arttırdı. Sağanak yağmur sonrası merkez Seyhan ilçesinde Kıyıboyu Caddesi'nde kurban pazarının bulunduğu bölgede su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kurban pazarında kurulan bazı çadırların yağıştan etkilendiği görülürken, koyunların su içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan yağış sonrası bölgede oluşan çamur ve su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte de güçlük çekti.

NİKSAR'DA SEL ALARMI: DERELER TAŞTI, ARAZİLER SUYA GÖMÜLDÜ

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı köylerde dere ve çayların taşması sonucu yollar sular altında kalırken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

İlçe genelinde şiddetli yağış sonrası taşan dereler, çevredeki tarım alanlarını çamurlu suyla kapladı. Bazı köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, sel sularının ağaçları kökünden sökerek sürüklediği görüldü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sel sularının bahçeleri ve arazileri tamamen kapladığı, suyun debisinin yer yer tehlikeli seviyeye ulaştığı görüldü. Bölgedeki ekiplerin taşkından etkilenen alanlarda inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.