5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
  • Sağanak taşkınlara neden oldu! İşletmeleri ve tarım arazilerini su bastı
Güncel

Sağanak taşkınlara neden oldu! İşletmeleri ve tarım arazilerini su bastı

Düzce'de sağanak, taşkınlara neden oldu. Kentte 4 gündür aralıklarla süren kuvvetli yağış sonucu, Melen Nehri'nin geçtiği Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen, bölgelerinde bazı tarım arazilerini ve işletmelerin bir kısmını su bastı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 16:25
Kentte 4 gündür aralıklarla süren kuvvetli yağış sonucu, Melen Nehri'nin geçtiği Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen, Akçakoca ilçesindeki Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı bölgelerinde bazı tarım arazilerini ve işletmelerin bir kısmını su bastı.

Bölgede olası risk taşıyan noktalarda, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri hazır bulunduruldu.

Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tunçel, AA muhabirine, bölgenin 4 gündür ciddi yağış aldığını söyledi.

Önceki yıllarda bu miktarda yağışların sel ve yıkımlara sebebiyet verdiğini dile getiren Tunçel, son çalışmalar sayesinde böyle sorunların yaşanmadığını ifade etti.

Tunçel, çalışmalar için Düzce Valiliği ile Devlet Su İşleri ekiplerine teşekkür ederek, sel ve taşkınlara ilişkin ciddi önlemler alındığını kaydetti.

  • Düzce sağanak
  • Melen Nehri
  • su baskını
  • tarım arazileri

