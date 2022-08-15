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Sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Vali Şahin: Yaralı 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
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Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.

İşte Vali Şahin'in o tweeti;

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