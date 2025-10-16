Sağanak yağış bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşecek mi?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredecek. Rüzgar, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24