İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8508
  • EURO
    48,9236
  • ALTIN
    5683.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağanak yağış bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşecek mi?
Güncel

Sağanak yağış bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşecek mi?

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyrederken Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
Sağanak yağış bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşecek mi?
ABONE OL

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredecek. Rüzgar, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

  • hava sıcaklığı
  • sağanak yağış
  • meteoroloji uyarı

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.