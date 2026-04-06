6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  Sağanak yağış hayatı felç etti: Fabrika tahliye edildi
Güncel

Sağanak yağış hayatı felç etti: Fabrika tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası su basan tekstil fabrikası göle döndü.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 17:43
Sağanak yağış hayatı felç etti: Fabrika tahliye edildi
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sonrası bir tekstil fabrikasını su bastı. Fabrikada bulunan işçiler, biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalışma yürüttü.

Su baskını nedeniyle işçilerin zor anlar yaşadığı fabrikada tahliye çalışmaları sürdürülürken, Birecik Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

  • Birecik
  • Yağış
  • Su Baskını

