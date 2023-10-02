İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4844
  • EURO
    29,0819
  • ALTIN
    1627.4
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağanak yağış kazaya neden oldu: Virajı alamadı, devrildi
Güncel

Sağanak yağış kazaya neden oldu: Virajı alamadı, devrildi

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış kazaya neden oldu, virajı alamayan kamyonet yan yattı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 07:13 - Güncelleme:
Sağanak yağış kazaya neden oldu: Virajı alamadı, devrildi
ABONE OL

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ataşehir Anadolu Otoyolu Kavşağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Bahadır'ın hakimiyetindeki, 34 BOG 358 plakalı yemek taşıma firmasına ait kamyonet virajı dönerken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Mehmet Emin Bahadır polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.