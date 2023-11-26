Sağanak yağışlar ve şiddetli dalgalar iskeleleri yerinden söktü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ve AFAD tarafından turuncu kodla uyarı yapılan bölgelerden biri olan Marmaris'te şiddetli fırtına ve yağış aralıklı olarak etkili oldu. Hafta sonu etkili olan yağışlarda özellikle Marmaris'e bağlı olan Adaağzı Mahallesi Aktaş mevkiinde deniz taşarak kıyıdaki işletmelerin malzemelerine zarar verdi, iskele platformlarını yıktı.

Aktaş mevkiinde işletmecilik yapan İbrahim Karaman; "Dün başlayan yağmur ve fırtına sebebiyle şu anda sabahın ilk saatlerinde denizin dalgaları restoranlarımızın ve sahilimizde olan platformlarımızın sökülmesine sebep oldu. Yazın sefasını sürdüğümüz yerin kışın cefasını çektiğimiz günlerdeyiz. Onun için hava şartları iklim değişikliği sebepleri ile her sene bu tür şeylerle karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isteriz.

Bu duruma çözüm tabii ki bulunabilir, kıyı şartlarının kanunlarına göre yapamadığınız çok şeyler var bunlar için çok güzel platformlar önüne engel konulabilir ama bunu da tabii ki yüksek merci kanallarından bunlara izin verilmiyor yasak olduğu için.

Biz de her sene söküleni tekrar tamir edip kullanıyoruz bununla atlattığımıza şükür ediyoruz inşallah beteri olmaz" şeklinde konuştu.