İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4717
  • EURO
    51,0235
  • ALTIN
    6461.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağanaktan rögar taştı! Esnaf İSKİ'ye isyan etti: Her yağmurda böyle oluyor
Sağanaktan rögar taştı! Esnaf İSKİ'ye isyan etti: Her yağmurda böyle oluyor

İstanbul Sarıyer'de sağanakta rögarların taşmasıyla bir iş yerini su basarken, dükkan sahipi İSKİ‘ye tepki gösterdi. İsyan eden esnaf, 'Dükkanıma su bastığı için bugün hiç açamadım. Yetkilileri ve İSKi‘yi aradım 'ekip göndereceğiz' dediler ama sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Her yağmurda böyle oluyor.' dedi.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 16:48
ABONE OL

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; yoğun yağışın ardından Sarıyer Ayazağ'daki Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı, cadde adeta göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği caddede bir iş yerini de su bastı. İşletme sahibi Kaan Baltacı, durumu yetkilileri bildirdiklerini fakat gelen olmadıklarını söyledi.

"HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYOR"

Baltacı, "Dükkanıma su bastığı için bugün hiç açamadım. Yetkilileri ve İSKi'yi aradım 'ekip göndereceğiz' dediler ama sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Dükkanıma giren suyu kendi imkanlarımla boşaltacağım artık. Her yağmurda böyle oluyor. Sudan dolayı sigorta attı. Hasarın ne kadar olduğuna baktıracağız" dedi.

  • İstanbul Sarıyer
  • İSKİ tepkisi
  • Su baskını

ÖNERİLEN VİDEO

Sabıkalı eşek dehşeti yaşattı: 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek ısırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.