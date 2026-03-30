Sağanaktan rögar taştı! Esnaf İSKİ'ye isyan etti: Her yağmurda böyle oluyor

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; yoğun yağışın ardından Sarıyer Ayazağ'daki Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı, cadde adeta göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği caddede bir iş yerini de su bastı. İşletme sahibi Kaan Baltacı, durumu yetkilileri bildirdiklerini fakat gelen olmadıklarını söyledi.

"HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYOR"

Baltacı, "Dükkanıma su bastığı için bugün hiç açamadım. Yetkilileri ve İSKi'yi aradım 'ekip göndereceğiz' dediler ama sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Dükkanıma giren suyu kendi imkanlarımla boşaltacağım artık. Her yağmurda böyle oluyor. Sudan dolayı sigorta attı. Hasarın ne kadar olduğuna baktıracağız" dedi.