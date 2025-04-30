Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilere hangi ürününün sağlığı ne derece tehdit ettiğini bir bir açıklıyor.

Bakanlık, bu kapsamda GÜBİS Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi.

Eklenen iki oda kokusunun piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

L'actone marka oda kokularının güvensizlik nedeni olarak ise şu gerekçe sunuldu:

"Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1'De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir."

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