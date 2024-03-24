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Sağlık Bakan Koca'dan Kadir İnanır hakkında açıklama

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DHA24 Mart 2024 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Sağlık Bakan Koca'dan Kadir İnanır hakkında açıklama
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Bakan Koca açıklamasında "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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