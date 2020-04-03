İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7453
  • EURO
    7,286
  • ALTIN
    351.038
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıklıyor.

03 Nisan 2020 Cuma 19:27 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 19:46
ABONE OL

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

Bugün 16.160 test yapıldı, 2.786 vatandaşımıza tanı kondu ve 69 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam test: 141.716 Vaka sayısı: 20.921 Can kaybı: 425 İyileşen: 484

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı.

Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın.

Ayrıntılar geliyor...

DSÖ'den Türkiye'ye büyük övgü: Uygulamaları emsalsiz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor
Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.