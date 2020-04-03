Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.
Bugün 16.160 test yapıldı, 2.786 vatandaşımıza tanı kondu ve 69 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam test: 141.716 Vaka sayısı: 20.921 Can kaybı: 425 İyileşen: 484
Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı.
Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın.
Ayrıntılar geliyor...