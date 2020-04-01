Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:54

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Tıp; "Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et" diyor.

Virüsün bütün gücünün ne olduğunu size söyleyeyim? Virüsün bütün gücü, yayılma fırsatıdır.

Herhangi birimizin tavizi hepimizi etkileyecek ciddi sonuçlara neden olur

Son 24 saate vaka sayımız 2.148, hayatını kaybedenlerin sayısı 63 ve 33 hastamız iyileşti



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