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Bakan Koca uyardı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 431'e yükseldi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:35
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Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.

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