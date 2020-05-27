Bakan Koca uyardı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.
Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N5Enejkz8h— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2020