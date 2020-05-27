Bakan Koca uyardı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:35

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.